Tabakovic zu Hertha ++ Pinturault verteidigt sich

Haris Tabakovic wechselt von der Wiener Austria zu Hertha BSC, das Tennisturnier in Kitzbühel hat mit dem Wetter zu kämpfen und Alexis Pinturault verteidigt sein Eigenheim - das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 1. August.