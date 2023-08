Comeback der Serie „Suits“ mit Herzogin Meghan?

Wieder in die USA gezogen

Meghan Markle hatte ihren Schauspiel-Beruf aufgegeben, um zu Prinz Harry nach Großbritannien zu übersiedeln. Die Hochzeit fand im Mai 2018 statt. Zwei Jahre später gab das Paar seine „Mitgliedschaft“ bei den arbeitenden und höhergestellten Royals auf und übersiedelte mit ihrem Erstgeborenen, Archie, in die USA, wo ihre Tochter Lilibet geboren wurde. Schauspiel-Ambitionen zeigte die Herzogin nach der Rückkehr in ihre Heimat keine.