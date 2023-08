Wenn der Sohn vom AMS-Kurs als Muslim heimkommt

Ein wahres Tohuwabohu - jedoch mit fundamental ernstem Hintergrund - alarmierte Eltern im niederösterreichischen Bezirk Amstetten. Der 16-jährige Sohn hatte sich - so vermutete man anfänglich - im AMS-Kurs zu streng islamischen Ansichten hingezogen gefühlt, welche er plötzlich auch lautstark daheim bekräftigte. Er ging sogar mit einem Freund in eine Moschee und „konvertierte“. Zu wem er sich wirklich hingezogen fühlte und warum er lieber nicht mehr in den Kurs gehen will.