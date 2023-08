Kinder aus Osteuropa tanzen für Senioren auf

In drei Ferienlagern hat die Wiener Städtische den Nachwuchs ihrer Mitarbeiter von verschiedenen Standorten in Europa untergebracht. Die Kinder zeigten bei einem Foto-Wettbewerb, wie sie die Welt verbessern wollen. Die 110 besten Fotografen machen zwei Wochen lang Ausflüge durch Salzburg. Dominika (10, Tschechien) gefiel das Bogenschießen, Diana (12, Slowakei) behält die Eisriesenwelt in Erinnerung. Mia (10) zog die pure Neugier 500 Kilometer weg von ihrem kroatischen Zuhause: „Ich wollte sehen, wie es in Salzburg ist.“