Neue KAC-Fußballarena statt teurer Wohnblöcke

Auch KAC-Gesamtchef Karl Safron freut sich über solche Nachrichten. „Der KAC-Platz ist der letzte Baugrund im Zentrum von Klagenfurt. Ich vertrete acht Sportarten. Gut, dass die Fußballer bleiben. In keinem anderen Land Europas gibt es einen Verein wie KAC. Der Platz ist ein Kraftort.“ Baulöwe Günther Kollitsch muss sich wohl anderswo um neue Gründe umsehen. Er hat viele Projekte in Klagenfurt, dem Wörthersee, Graz und Wien verwirklicht. Seine Handkuss-Apartments am Kreuzbergl, das Living-Lake-Projekt in Pörtschach oder die Wohnanalage in Feschnig sind Großprojekte.