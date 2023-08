Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der dreijährige Mischlingsrüde Boi ist sehr freundlich zu Menschen und benötigt nur eine kurze Kennenlernphase, um seine anfängliche Unsicherheit zu überwinden. Dann genießt er die Aufmerksamkeit und reichlich Streicheleinheiten. Auch mit anderen Hunden ist der süße Bub gut verträglich. Im Tierheim ist er bereits stubenrein und geht brav an der Leine. Boi hinkt durch eine alte Verletzung am Hinterbein, leider wird das sein restliches Leben so bleiben. Nachdem er mit den Zehen immer wieder über den Boden schleift, sollte er viel im Gras gehen und/oder einen Schuh tragen. Der süße Boi freut sich über ein liebevolles Zuhause am Stadtrand oder am Land. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail unter hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.