Supermarkt verlangt Aufpreis für Umweltschäden

Händler will Zeichen setzen

Trotz dieses enormen Preisaufschlags kann aber Entwarnung gegeben werden: Es handelt sich lediglich um ein Experiment, das einerseits nur eine Woche läuft und andererseits nur neun von mehr als 3000 Produkten im Sortiment betrifft. Der Händler ist sich der hohen Inflation bewusst, will jedoch trotzdem ein Zeichen setzen. „Wir sehen, dass viele unserer Kundinnen und Kunden unter den unverändert hohen Lebensmittelpreisen leiden. Dennoch müssen wir uns der unbequemen Botschaft stellen, dass die Preise unserer Lebensmittel, die entlang der Lieferkette anfallen, die Umweltfolgekosten nicht widerspiegeln“, wird Penny-Manager Stefan Görgens in deutschen Medien zitiert.