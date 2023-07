LASK und Blau-Weiß starten fast wie „Fusionsklub“

Freitagabend sahen sich die Blau-Weißen in ihrem Hotel in Kärnten das LASK-1:1 gegen Rapid an. Vielleicht zu intensiv, gab’s doch tags darauf beim 1:2 in Wolfsberg so viele Paralleln zu Schwarz-Weiß, dass man vorm Derby am 12. August auf der Gugl fast fragen hätte können. Ist da vielleicht doch nur ein schwarz-blauer Fusionsklub am Werk – aber eben mit zwei Teams?