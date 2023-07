Fadenwürmer nach 46.000 Jahren zum Leben erweckt

Im Jahr 2018 entdeckten Forscher des russischen Instituts für physikalisch-chemische und biologische Probleme der Bodenkunde (RAS) in Sibirien in einer Höhle zwei Fadenwurmarten, die rund 46.000 Jahre im Permafrost konserviert waren. Jetzt hat man in Deutschland herausgefunden, wie sie so lange überleben konnten.