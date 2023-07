Strache entschuldigt sich bei „Huren“ und „Krone“

Es ist sein persönlichstes Interview: Nachdem das Oberlandesgericht Wien den Freispruch für den ehemaligen FPÖ-Obmann und Vizekanzler am vergangenen Mittwoch bestätigte, traf sich Heinz-Christian Strache mit der „Krone“ zu einem langen Gespräch im Luxushotel „Park Hyatt“ am Hof in Wien und sprach über sein Leben als Beschuldigter. Die Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos vor mehr als vier Jahren insgesamt 14 Ermittlungsverfahren eingeleitet. 10 davon wurden eingestellt, in zwei Fällen wurde Strache freigesprochen. Zwei Verfahren sind noch anhängig.