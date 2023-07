Freispruch für Strache vom OLG Wien bestätigt

Gegen die Freisprüche meldete die WKStA Berufung an. „Chat-Nachrichten wurden vom Erstgericht nicht entsprechend gewürdigt“, so der Vertreter der Anklagebehörde. Das Oberlandesgericht Wien war nun am Zug und hat entschieden, die Berufung gegen das freisprechende Urteil abzuweisen.