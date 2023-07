„Beruflich“ unterwegs: Strache posiert in Corvette

Falsches Zeichen in Zeiten der Teuerung?

Für Wirbel sorgt das Posting dennoch: Die Kommentatoren darunter sind sich nämlich nicht einig, wie das Bild zu werten sein soll. Während die meisten seiner Anhänger ihm den Spaß gönnen, kommt es bei anderen nicht so gut an. „Bitte löschen, löschen“, schreibt etwa eine Facebook-Nutzerin ganz erpicht und weist darauf hin, dass derlei Luxus in Zeiten der Teuerung das falsche Signal sei.