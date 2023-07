„Nathan“ als Rasches rotierende Ringparabel

Während am Freitag die „Jedermann“-Neuinszenierung auch beim vierten Termin wetterbedingt nicht am Domplatz, sondern im Großen Festspielhaus gespielt werden musste, hatte auf der Halleiner Pernerinsel mit Lessings „Nathan der Weise“ die zweite Schauspielproduktion der Salzburger Festspiele Premiere. In Ulrich Rasches Regie drehte sich das Religionsstück vier Stunden lang im Kreis und kam doch nicht so recht vom Fleck. Der Schlussapplaus war dennoch groß.