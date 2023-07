Deutsche (18) verursachte Unfall mit 3 Verletzten

Im Wolfsbergtunnel, Fahrtrichtung Salzburg, musste ein 49-jähriger deutscher Fahrer seinen PKW verkehrsbedingt abbremsen. Eine 18-jährige Deutsche, die hinter ihm gefahren war, konnte nicht rechtzeitig reagieren und prallte in das Heck des vorderen Fahrzeugs. Die drei Insassen des auffahrenden PKW wurden unbestimmten Grades verletzt und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden. Die Bergungs- und Rettungsarbeiten führten zur Vollsperrung des Wolfsbergtunnels in Fahrtrichtung Salzburg für etwa 1 ¼ Stunden.