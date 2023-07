Ferienbeginn sorgt erneut für Stau und Wartezeiten

In Deutschland starten auch die letzten beiden Bundesländer in die Ferien. Traditionell sind daher die nächsten beiden Ferienwochen sehr anfällig für lange Staus und Wartezeiten - vor allem bei uns in Kärnten. Vor allem auf der A2 im Bereich Villach, auf der A11 vor dem Karawankentunnel und auf der A10 wird mit Stau bereits am Vormittag und bis in die späten Nachmittagsstunden gerechnet. Gerade an den Autobahngrenzübergängen wird mit starker Verzögerung zu rechnen sein.