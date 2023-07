Peilsender beweist: Luchsdame in der Steiermark

Ein weiteres in Italien freigelassenes Weibchen ist laut steirischer Jägerschaft in Kärnten nördlich von Villach. An der Grenze zwischen Slowenien und Österreich verbringen zwei weitere Männchen abwechselnd Zeit auf der slowenischen und auf der österreichischen Seite. Eines der Männchen wurde dieses Jahr in Slowenien freigelassen, das andere in Italien.