Zwei Lagerhallen absichtlich in Brand gesteckt

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften forderte ein Brand Mittwoch kurz vor Mitternacht in St. Pölten. Eine leer stehende Lagerhalle am ehemaligen ÖBB-Industriegebiet stand lichterloh in Flammen. Rund 150 Kameraden rückten aus, um das Feuer zu löschen. Der Fahrer einer Sicherheitsfirma hat Alarm geschlagen, nachdem er die meterhohen Flammen bemerkt hatte. Nur Stunden zuvor, gegen 18.15 Uhr, waren die Florians hier schon zu einem Löscheinsatz im ersten Stock eines leer stehenden Abbruchgebäudes alarmiert worden.