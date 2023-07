Supermarkt und Zillertalbahn ins Visier genommen

Zugeschlagen haben die Vandalen zwischen Samstag und Mittwoch. „Sie verunstalteten die Außenwand eines Supermarktes in Zell am Ziller sowie eine Garnitur der Zillertalbahn am Bahnhof Mayrhofen massiv mit Graffiti“, heißt es von der Polizei. Der entstandene Schaden belief sich auf rund 5000 Euro.