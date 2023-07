So geht es als VIP zur Goleador-Show am Faaker See

Im Vorjahr trat Krankl in Pörtschach am Wörthersee auf, heuer wechselt er den See. „Ich freu’ mich schon riesig auf den Auftritt“, sagt der Goleador, der schon am 17. August anreist. Den Sommer verbringt der 70-Jährige seit Jahrzehnten in Jesolo an der Adria.