13-Jähriger von Jugendbande in Wien verprügelt

Dienstagabend ist es in Wien-Meidling zu einer heftigen Attacke einer Jugendbande im Alter zwischen 14 und 16 Jahren gekommen. Ein 13-Jähriger war gerade in der U-Bahn-Station Am Schöpfwerk unterwegs, als ihn die Jugendlichen abpassten und verprügelten. Aufmerksame Passanten alarmierten sofort die Polizei.