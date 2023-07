Die vier Kinder besuchen Mama nie in der U-Haft

„Mann will nicht, dass Kinder mich besuchen“

Die Richterin verlas im Laufe der ersten Befragung der Angeklagten, bei der es auch um Widersprüche bei Anrufen und deren zeitliche Abfolge bei ihrem neuen Freund ging, den sie über die Verletzung des Ehemannes ging, einen mehrseitigen Brief an die älteste Tochter zu deren 14. Geburtstag. Darin kam nie die Anschuldigung zur Sprache, dass die Tochter die Tat verübt habe, sondern die Mutter entschuldigte sich, dass sie der Familie das angetan habe - sie habe aber keine Erinnerung an die Tat selbst und forderte die Tochter auf, sich um die Familie zu kümmern: „Du bist jetzt die Große und der Fels in der Brandung.“ Auf die Frage der Richterin, ob seitens der Kinder jemals etwas zurückkam: „Nein, ich habe sie seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen“, sagte sie unter Tränen. Der Ehemann, das Scheidungsverfahren läuft gerade, würde das nicht wollen, Es gab mit der Tochter nur telefonischen Kontakt - auch mit einem illegalen Handy, das in der Zelle gefunden worden war.