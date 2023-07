Pfarrer half Kind auf Flucht vor Flammen

Erst fünf Minuten lag Gert Smetanig (51) Samstagabend in seinem Hotelbett im Ferienort Gennadi auf Rhodos, da klopfte schon jemand an die Tür: „Das Gebäude wird wegen der Waldbrände evakuiert, nehmen Sie nur das Nötigste mit und kommen Sie sofort zum Ausgang“, wurde ihm gesagt. Also lief der Urlauber hinaus und tat das, was er beruflich auch in Oberösterreich macht: anderen Menschen helfen. Smetanig ist seit 17 Jahren Pfarrer in Braunau.