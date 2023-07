„Wir haben keine Sonne gesehen, nur mehr Rauch“

Happy End Montagmittag am Linzer Airport: Flug Nummer „BUC8139“ und mit ihm 170 Touristen kamen unversehrt aus Rhodos in Oberösterreich an. Zuvor mussten zwei junge Paare in Notunterkünften schlafen. Nach der Landung berichteten sie von Chaos auf der einen und Hilfsbereitschaft auf der anderen Seite.