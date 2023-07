Tabakovic: „Ich mache sicher keine Schnellschüsse“

Am Montag stieg der Stürmer wieder ins Training ein, auch heute lief die Einheit ohne große Probleme ab, sein Einsatz für das Hinspiel in der Conference-League-Quali gegen Banja Luka (Bos) ist also auf Schiene: „Ich bin extrem heiß, will unbedingt spielen.“ Auch Trainer Michael Wimmer wird’s freuen, dazu hoffen die Veilchen, dass der 29-Jährige, der sich durch sein bärenstarkes zweites Halbjahr und 18 Ligatore in die Auslage schoss, auch weiter für Austria angreifen wird: „Es sind schon einige Angebote reingekommen, aber es war noch keines dabei, das mich quasi zu einem Wechsel gezwungen hätte. Ich bin da völlig entspannt, mit Jürgen Werner sowie Manuel Ortlechner offen und ehrlich im Austausch.“