Sorge um Austria-Torjäger: „Ist jetzt im Spital“

„Da müssen wir schauen. Ihm wurde übel, weshalb er auch raus ist. Es kam in der Halbzeit dann gleich ein Arzt rein. Er ist jetzt im Spital, mal schauen, was herauskommt. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist und er am Donnerstag zur Verfügung steht“, hoffte dessen Trainer Michael Wimmer nach der Begegnung auf baldige Genesung und einen Einsatz im Conference-Qualifikationsspiel gegen Borac Banja Luka aus Bosnien und Herzegowina.