Burgenland bei Energiewende Vorbild für Vietnam

Austausch und Zusammenarbeit

„Wir nutzen heute auch die Gelegenheit, um Ideen auszutauschen, die uns helfen können, die wichtigen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen“, erklärte der Landeshauptmann. Durch das Treffen soll auch die Zusammenarbeit zwischen dem Burgenland und den Provinzen in Vietnam vertieft werden. „Unsere Länder werden von einer guten Beziehung profitieren. Dieses Potenzial werden wir künftig nutzen, etwa durch den gegenseitigen Besuch von Delegationen“, so Doskozil. Auch gemeinsame Werbekampagnen im Bereich Kultur und Tourismus wurden von Vo Van Thuong in Aussicht gestellt.