Thunberg kämpferisch: „Werden nicht nachgeben!“

Thunberg fasste Strafe von rund 200 Euro aus

Thunberg hatte am 19. Juni gemeinsam mit einem Dutzend anderer Demonstranten die Straße zum Ölhafen in der schwedischen Stadt Malmö blockiert. Während der Demonstration forderte die Polizei die Demonstranten auf, die Fahrbahn wieder freizugeben. Diejenigen, die sich weigerten, wurden festgenommen. Am Montag wurde Thunberg zu einer Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätze von je 50 Schwedischen Kronen (ca. 4 Euro) verdonnert. Die Höchststrafe für die Aktion Thunbergs wären sechs Monate Haft gewesen.