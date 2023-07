Greta Thunberg wegen Klima-Protest verurteilt

Der Richter verdonnerte die Klimaaktivistin zu einer Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätze von je 50 Schwedischen Kronen (ca. 4 Euro). Zudem muss die 20-Jährige 1000 Kronen (etwa 86,50 Euro) an einen Fonds zur Unterstützung von Gewaltopfern zahlen. In Summe macht das knapp über 200 Euro. Die Höchststrafe für die Aktion Thunbergs wären übrigens sechs Monate Haft gewesen. Bereits im Vorfeld der Verhandlung hatte allerdings Staatsanwältin Charlotte Ottosen gemeint, dass diese Art von Vergehen üblicherweise mit einer Geldstrafe belegt würden.