Greta Thunberg zeigt im EU-Parlament Mittelfinger

Gesetz soll Natur retten

Das Gesetz zur Renaturierung, das am Mittwoch mit knapper Mehrheit beschlossen wurde, ist ein zentraler Teil des umfassenden Klimaschutzpakets „Green Deal“, mit dem die EU bis 2050 klimaneutral werden soll. Ziel ist es, die Biodiversität und CO₂-Bilanz zu verbessern. Laut EU-Kommission befinden sich 80 Prozent der europäischen Lebensräume in einem schlechten Zustand. Ihrer Vorstellung nach sollen etwa mehr Mischwälder entstehen und bis 2050 fünf Prozent mehr Grünflächen in Städten. 70 Prozent der entwässerten, landwirtschaftlich genutzten Moorgebiete sollen bis dahin zudem wiederhergestellt werden.