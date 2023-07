Messerattacke: Verdächtiger im Visier der Polizei

Nach der blutigen Auseinandersetzung am Samstagabend in St. Pölten laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Wie berichtet, war es am Mühlweg zu einer Messerstecherei gekommen. Dabei wurde ein 32-Jähriger durch mehrere Stiche verletzt. Grund für die Attacke soll eine private Fehde zwischen einem kurdischen und einem türkischen Familien-Clan aufgrund einer unerwünschten Liebesbeziehung zwischen einem jungen Mädchen und einem 18-Jährigen sein. Auch der Bursche wurde durch Faustschläge verletzt.