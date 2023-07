Blutiger Racheakt endet mit Messerstichen

Parallelen zu früherer Tat

Der Angriff ereignete sich just an der Stelle, wo vor zwei Jahren fast auf den Tag genau eine wilde Schießerei für Entsetzen gesorgt hatte. Damals wurde ein 30-jähriger Türke von einem 36-jährigen Landsmann durch vier Schüsse am helllichten Tag schwer verletzt. Aus Rache für die verletzte Ehre. Und auch bei der brutalen Auseinandersetzung am Samstag soll laut „Krone“-Informationen ein Racheakt mögliches Motiv sein.