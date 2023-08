Was ist der Latte-Make-up-Trend von Hailey Bieber?

Latte-Make-up ist ein gebräunter Look, der an einen perfekten Café-au-lait erinnert. Verwendet werden dafür Bronze-Töne, also mehrere warme Braun- und schimmernde Kupfertöne in Schichten, die den eigenen Teint natürlich und frisch, wie nach erquickenden Sommerferien am Meer, erstrahlen lassen sollen.