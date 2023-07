Felderbrand nahe Wien: Polizei nennt Ursachen

Entzünden von Feuer in NÖ verboten

In Niederösterreich sind aufgrund der anhaltenden Hitze und damit verbundener Trockenheit seit 13. Juli für alle 20 Bezirke Waldbrandverordnungen in Kraft. Untersagt ist in den entsprechenden Gebieten bzw. deren Gefährdungsbereich jegliches Entzünden von Feuer sowie das Rauchen. Diese Regelung dürfte wohl durchaus sinnvoll sein, um einen Großeinsatz, wie den gestrigen zu vermeiden.