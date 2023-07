Wegen Hitze: Felder vor Wien stehen in Flammen

Die Hitzewellen und die damit einhergehende Trockenheit in Österreich machen nicht nur der Bevölkerung zu schaffen. Die Feuerwehren sind wegen brennender Felder beinahe im Dauereinsatz. So kam es am Sonntag nördlich von Wien zu einem Feldbrand. Bilder zeigen meterhohe Rauchwolken, die in den Himmel aufsteigen.