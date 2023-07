Festival La Strada macht den Wald zur großen Bühne

Wer sich darauf einlässt, checkt um 17 Uhr bei ihnen ein und bleibt bis 10 Uhr am nächsten Tag - Versorgung inklusive: „Allein die Farben in der goldenen Stunde am späten Nachmittag, das Ballett der Bäume im Wind und die Stimmungen bei einem Nachtspaziergang machen den Aufenthalt im Wald zu einem Erlebnis“, verspricht das Trio - und hofft so auch das Bewusstsein für den Erhalt des Naturschatzes Wald zu kultivieren.