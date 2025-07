Hoteldieb von Mitarbeitern in flagranti erwischt

Das „Revier“ des 55-Jährigen war offenbar der Spa- und Badebereich zweier Hotels in Bad Radkersburg. Dabei dürfte er gezielt nach unbeaufsichtigten Bademänteln oder Badetaschen gesucht haben. Aus diesen dürfte er die Zimmerschlüssel entnommen, sich so Zutritt zu den Hotelzimmern verschafft und dort Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro gestohlen haben.