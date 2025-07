Biker krachte in entgegenkommenden Pkw

Der 60-jährige Obersteirer war Sonntagvormittag mit seinem Motorrad auf der B114 unterwegs. Gegen 10.30 Uhr überholte er in Fahrtrichtung Mörderbrugg in St. Johann am Tauern einen vor ihm fahrenden Pkw. Dabei dürfte er aber das entgegenkommende Auto eines deutschen Ehepaars (beide 60 Jahre alt) übersehen haben.