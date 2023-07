Feuer, Chaos: So geht‘s für Rhodos-Urlauber weiter

Österreichische Botschaft in Athen steht mit Betroffenen in Kontakt

„Die österreichische Botschaft in Athen und das Honorarkonsulat in Rhodos stehen mit rund 70 betroffenen Österreicherinnen und Österreichern in Kontakt, die bereits von den griechischen Einsatzteams aus den akuten Brandgebieten evakuiert werden konnten“, informierte das Ministerium.