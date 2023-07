Lebensader zur höchsten Schutzhütte beschädigt

Nicht nur in den Kärntner Tälern wüteten in den vergangenen Tagen zahlreiche Unwetter. Auch auf dem höchsten Berg Österreichs, dem Großglockner, wurde es in den immer wieder ungemütlich. „Die Erzherzog Johann Hütte auf 3454 Metern und unsere Materialseilbahn werden zwar immer wieder von Blitzen getroffen, aber beim letzten Gewitter wurde das Seil der Anlage schwer beschädigt“, erzählt Toni Riepler, Hüttenwirt der Erzherzog Johann-Hütte.