Mbappe aus PSG-Kader gestrichen

Was genau vorgefallen ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Fakt ist, dass Mbappe seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei den Franzosen nicht verlängern will. Medienberichten zufolge soll er sich stattdessen mit Real Madrid über einen Wechsel einig sein. Was allerdings wiederum Mbappes grundsätzlicher Beteuerung widerspricht, seinen Vertrag bei PSG erfüllen zu wollen. Will PSG aber Geld für Mbappe, muss der Verein ihn jetzt abgeben.