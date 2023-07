Kryptisch! Mbappe heizt Spekulationen weiter an

Dieser Hunger

„Wir können nicht einen der besten Spieler der Welt umsonst gehen lassen“, hatte Klub-Präsident Nasser Al-Khelaifi am Mittwoch gesagt. In einer offiziellen Mitteilung wurde Mbappé aufgefordert, bis zum 31. Juli eine Entscheidung herbeizuführen, sprich: Verlängerung oder Transfer. „Ich habe diesen Hunger, zu gewinnen. Ich will nicht in einem Team sein, das nur da ist, um mitzumachen“, sagte Mbappé, ohne konkret auf die Wechsel-Spekulationen einzugehen. Er habe keine Angst davor, „zu sagen, was ich will, auch wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es gerne hätte“.