Früherer PSG-Boss zieht über Kylian Mbappe her

„Paris-Saint-Germain existierte vor Kylian Mbappe und wird nach ihm existieren„, so der Brasilianer in einem Interview mit der französischen Sportzeitung „L‘Equipe“. „Er ist seit sechs Jahren in Paris und in diesen sechs Spielzeiten haben fünf verschiedene Vereine die Champions League gewonnen, keine davon hatte Mbappé in seinen Reihen. Das bedeutet, dass es durchaus möglich ist, diesen Wettbewerb ohne ihn zu gewinnen.“