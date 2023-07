Zahl der Drogentoten in der Steiermark steigt

„Ich beobachte mit Sorge, dass die Zahl an Drogentoten in den letzten zwei Jahren deutlich zugenommen hat“, sagt Ulf Zeder, Suchtkoordinator der Stadt Graz. Der Experte spricht eine bedenkliche Entwicklung an, die in ganz Österreich ähnlich verläuft: Nach einigen stabilen Jahren schießt die Zahl der Todesfälle durch Suchtgift seit der Pandemie stark nach oben. So gab es in der Steiermark laut „Epidemiologiebericht Sucht 2022“ im Jahr 2019 13 direkt drogenbezogene Todesfälle - sprich: Überdosen. 2020 waren es 25 und 2021 24 Fälle.