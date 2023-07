„Giftler“ gaben heuer über 200 Drogenproben ab

Heuer schon über 200 Proben abgegeben

Seit knapp einem Jahr gibt es dieses Angebot auch in Graz, sowohl für Suchtkranke als auch für gelegentliche „Party-Konsumenten“. Und die „Stoff“-Analyse, finanziert vom Gesundheitsfonds, wird gut angenommen: Alleine im ersten Halbjahr wurden über 200 Proben abgegeben - von Kokain über Ecstasy bis zu einer ganzen Palette an neuartigen synthetischen Drogen. So konnten bereits einige Warnungen an andere Konsumenten ausgegeben werden. „Menschen, die illegalisierte Substanzen konsumieren, wissen oft nicht, um welche Wirkstoffkonzentrationen es sich dabei überhaupt handelt“, sagt Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ).