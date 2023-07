Venetien: Hagelkörner beschädigten geparkte Autos

Darüber hinaus haben die Unwetter auch im Trentino große Schäden angerichtet, vor allem in den Wäldern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forstdienstes führten Säuberungsarbeiten durch und räumten die Straßen. Besonders betroffen war dort das Fassatal. Bereits am Dienstag hatten Unwetter in den Wäldern des Südtiroler Pustertals schwere Schäden angerichtet.