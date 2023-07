Unwetter: Tote in Kroatien, Slowenien und Bosnien

Schwere Unwetter haben in Kroatien, Slowenien und Bosnien-Herzegowina mindestens fünf Menschen das Leben gekostet. Nach tagelanger Hitze zogen am Mittwochabend auf dem Balkan heftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen auf. In Kroatien wurden nach Angaben der Polizei mindestens vier Menschen von umstürzenden Bäumen erschlagen, unter ihnen zwei in der Hauptstadt Zagreb.