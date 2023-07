Dieses Spiel toppt aktuell Europas Games-Charts

„The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ war europaweit das erfolgreichste Videospiel im ersten Halbjahr 2023. Dies ist das Ergebnis der offiziellen, plattformübergreifenden Halbjahresauswertung, ermittelt von GfK Entertainment. Wie die repräsentativen Verkaufsdaten zeigen, kam das Open-World-Adventure nicht nur insgesamt am besten an, sondern besteigt nun auch in neun von 18 untersuchten Ländern den Thron der jeweiligen Halbjahreshitliste.