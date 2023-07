„Desaster“: Horner packt über Ricciardo-Deal aus

Ricciardo auf Niveau mit Stammfahrern

Monate später und mit Hilfe seines ehemaligen Renningenieurs kam das Selbstvertrauen von Ricciardo zurück. Vor wenigen Tagen zeigte er beim Reifentest in Silverstone auf, was wohl die Initialzündung für das AlphaTauri-Cockpit von Nyck de Vries war. Horner: „Diese erste echte Runde, die wahrscheinlich seine siebte an diesem Tag war, hätte ihn in der Startaufstellung [im Grand Prix am Sonntag zuvor] nach vorne gebracht. Schon nach drei oder vier Runden kam er bis auf eine Sekunde an den Stammfahrern heran. Es war also sehr beeindruckend.“