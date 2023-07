Ricciardo: „... dann lässt auch die Freude nach“

So erklärte der 34-Jährige, endlich wieder die Freude am Rennfahren gefunden zu haben. Die war nämlich nach enttäuschenden Jahren bei Renault und später McLaren verloren gegangen. „Dass ich die Liebe zur Formel 1 verloren habe, hat meinem Selbstbewusstsein einen Dämpfer versetzt. Aber wenn du in einem Sport antrittst, in dem du darum kämpfst, der Beste der Welt zu sein, dann brauchst du dein ganzes Selbstvertrauen. Wenn dieses Schaden nimmt, dann lässt auch die Freude nach“, schilderte Ricciardo.