Max Verstappen: „Werde ich definitiv nicht tun“

Wiederholt hat Max Verstappen erklärt, nicht ewig in der Formel 1 fahren zu wollen. Gut möglich, dass sein bis 2028 laufender Vertrag sein letzter sein wird. Was der zweifache Weltmeister danach machen will, ist noch unklar, Teamchef will er jedenfalls keiner werden. „Das werde ich definitiv nicht tun“, stellte der Niederländer klar.